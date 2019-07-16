Зеленский встретился с украинскими футболистами

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с футболистами молодежной сборной Украины, которая выиграла чемпионат мира в Польше.

Ранее все футболисты сборной Украины U-20 получили звания мастеров спорта международного класса. Кроме того, Зеленский присвоил главному тренеру Александру Петракову звание Заслуженного работника физической культуры и спорта Украины.

Владимир Зеленский встретился со сборниками Украины / Инстаграм

Напомним, лучшим вратарем турнира был признан Андрей Лунин. Талантливый кипер получил Золотую перчатку. В шести матчах национальной команды Лунин пропустил 4 гола, два из которых были забиты с пенальти.