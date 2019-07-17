Известный украинский футболист будет трудится в Федерации футбола Голландии

Евгений Левченко будет защищать интересы голландских футболистов.
Евгений Левченко стал президентом Профсоюза футболистов Голландии, сообщил официальный сайт организации.
"За свою карьеру я понял, насколько уязвим молодой футболист. Вы полностью сосредоточены на своем будущем, и важно, чтобы люди, которым вы доверяете, обеспечивали хорошее руководство.
Я надеюсь, что смогу внести свой вклад в это в моей новой роли председателя профсоюза", – сказал после назначения Левченко.
? Mooi nieuws vandaag: We zijn blij te kunnen melden dat Evgeniy Levchenko onze nieuwe voorzitter is. Welkom Lev!! We kijken uit naar een fijne samenwerking en danken Danny Hesp voor de 14 prachtige jaren als voorzitter van de VVCS. @elevchenko @louiseverard071 @dannyhesp #Levchenko #voorzitter #VVCS
Левченко с 2001 года владеет голландским паспортом. В Голландии Левченко выступал за Витесс, Хелмонд Спорт, Камбур, Спарту, Гронинген и Виллем II. Также он часто выступает в роли эксперта в передаче Studio Voetbal на NOS.
Напомним, что полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал игроком Аталанты.