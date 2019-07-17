Известный украинский футболист будет трудится в Федерации футбола Голландии

Евгений Левченко / ТРК Футбол

Евгений Левченко стал президентом Профсоюза футболистов Голландии, сообщил официальный сайт организации.

"За свою карьеру я понял, насколько уязвим молодой футболист. Вы полностью сосредоточены на своем будущем, и важно, чтобы люди, которым вы доверяете, обеспечивали хорошее руководство.

Я надеюсь, что смогу внести свой вклад в это в моей новой роли председателя профсоюза", – сказал после назначения Левченко.

Левченко с 2001 года владеет голландским паспортом. В Голландии Левченко выступал за Витесс, Хелмонд Спорт, Камбур, Спарту, Гронинген и Виллем II. Также он часто выступает в роли эксперта в передаче Studio Voetbal на NOS.

Напомним, что полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал игроком Аталанты.