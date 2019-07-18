В Мексике убили молодого футболиста

Неизвестные нанесли футболисту Дорадоса несколько ножевых ранений в ресторане.
В Мексике убили футболиста молодежной команды Дорадос де Синалоа Франсиско Эрреру Гастелума, сообщает Infobae.
На 20-летнего футболиста напали четверо неизвестных в ресторане в Кульякане, куда он пришел после окончания тренировки. Спортсмен получил несколько ножевых ранений. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи констатировали смерть к моменту приезда полицейских.
В настоящий момент правоохранительные органы Мексики выясняют причины произошедшего. В частности, стал ли футболист жертвой заказного преступления или произошел непреднамеренный конфликт, повлекший тяжкие последствия.
Гастелум выступал на позиции левого защитника, провел в системе Дорадоса пять лет.
Напомним, что в Йоханнесбурге был застрелен бывший футболист сборной ЮАР Марк Батчелор.