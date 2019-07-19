"Он уже не понимает, где – хорошо, а где – плохо": Артемий Панарин о Путине

Артемий Панарин / sportxbet.ru

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Рейнджерс Артемий Панарин заявил в интервью Sports.ru, что президенту России Владимиру Путину уже "психологически сложно" трезво оценивать ситуацию в стране.

"Думаю, он уже не понимает, где - хорошо, где - плохо. Мне кажется, ему уже психологически не так просто трезво оценивать ситуацию, потому что есть много людей, которые подводят его к решениям", - сказал хоккеист.

По словам Панарина, он так говорит о президенте "не из-за личных выгодных моментов", а потому что выступает за благополучие россиян. Хоккеист отметил, что граждане страны "должны вместе развиваться и делать правильные вещи".

Напомним, что недавно в НХЛ разгорелся скандал - нападающий Колорадо Эй Джей Грир и форвард Коламбуса Сонни Милано задержаны полицией за драку у ночного клуба в Манхэттене.