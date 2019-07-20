96-летний бегун побил мировой рекорд

Рой Энглерт / Runners World

96-летний американец Рой Энглерт установил новый мировой рекорд в беге на 5000 м в своей возрастной категории, сообщает Runners World.

На соревнованиях в Айове он преодолел дистанцию за 42 минуты 30,23 секунды. Предыдущее рекордное достижение, принадлежавшее Фрэнку Левайну (50.10,56), было улучшено почти на восемь минут.

Энглерт также является рекордсменом мира в беге на 800, 1500 и 3000 м для людей в возрасте от 95 до 99 лет. Кроме того, он был участником команд, установивших рекорды в эстафетах 4x100, 4x400 и 4x800 м.

Напомним, в Баку стартует Олимпийский летний фестиваль, в котором возьмут участие 68 спортсменов из Украины.