UFC on ESPN 4: Леон Эдвардс победил Рафаэля Дос Аньоса

Леон Эдвардс / MMABoxing.ru

Британец Леон Эдвардс победил экс-чемпиона легкого веса бразильца Рафаэля Дос Аньоса в главном бою вечера UFC on ESPN 4 в Сан-Антонио.

Поединок продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46) в пользу Эдвардса.

Таким образом, Эдвардс одержал свою 8 победу подряд и 19-ю в карьере при 3 поражениях. Для Дос Аньоса это поражение стало 12-м в карьере при 29 победах.

Напомним, россиянин Алексей Олейник проиграл нокаутом американцу Уолту Харрису на турнире UFC on ESPN 4.