Харрис вырубил Олейника за 12 секунд

Уолт Харрис за 12 секунд нокаутировал Алексея Олейника / UFC

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл нокаутом американцу Уолту Харрису на турнире UFC on ESPN 4, прошедшем в Сан-Антонио. Бой был завершен уже на 12 секунде первого раунда.

42-летний россиянин пропустил несколько тяжелых ударов соперника. Олейник упал на настил после очередного пропущенного удара, и рефери остановил бой.

Отметим, что это третий самый быстрый нокаут в истории тяжелого дивизиона UFC. Олейник потерпел 13-е поражение за карьеру при 57 победах и одном поединке вничью. 36-летний Харрис одержал 13-ю победу при семи поражениях.

Напомним, на UFC 155 Жермейн Де Рандами нокаутировала Эспен Лэдд на 16 секунде поединка.