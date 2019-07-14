Де Рандами нокаутировала Лэдд за 16 секунд и другие результаты боев UFC 155

В Сакраменто прошел турнир UFC Fight Night 155.
В Сакраменто прошел UFC Fight Night 155. В главном бою встретились топовые представительницы женского легчайшего дивизиона Жермейн Де Рандами и Эспен Лэдд. Победу одержала Де Рандами техническим нокаутом за 16 секунд. Победительница получит право побороться за чемпионский титул, принадлежащий Аманде Нуньес.
Tremendo golpe a la mandíbula por parte de @IronLadyMMA y es suficiente para terminar la pelea en solo segundos!!! #UFCSacramentopic.twitter.com/fA3oOPggOR— UFC Español (@UFCEspanol) 14 июля 2019 г.
Результаты всех боев UFC Fight Night 155:
Бенито Лопес - Винс Моралес. Лопес победил единогласным решением судей.
Ливинья Соуза - Брианна ван Бурен. Ван Бурен победил единогласным судейским решением.
Пингюан Лю - Джонатан Мартинес. Мартинес нокаутировал соперника в третьем раунде.
Даррен Элкинс - Райан Холл. Победа Холла единогласным судейским решением.
Джулианна Пенья - Никко Монтана. Пенья победила единогласным судейским решением.
Андре Фили - Шеймон Мораеш. Фили победил досрочно - ТКО в первом раунде.
Майк Родригес - Джон Аллан. Аллан победил единогласным решением судей.
Мартин Веттори - Сезар Феррейра. Веттори победил единогласным решением судей.
Карл Роберсон - Веллингтон Турман. Роберсон победил раздельным судейским решением (28-29, 29-28, 29-28).
Джош Эмметт - Миршад Бектич. Эмметт победил досрочно - нокаут в первом раунде.
Юрайя Фейбер - Рики Симон. Победа Юрайи Фейбера в первом раунде - ТКО.
Жермейн Де Рандами - Аспен Лэдд. Победа Жермейн де Рандами нокаутом в первом раунде.