У известного тренера случился сердечный приступ во время футбольного матча

Евгений Неагое / ОНТ

Во время матча второго тура чемпионата Румынии между бухарестским Динамо и Университатей главный тренер хозяев Евгений Неагое перенес сердечный приступ.

По ходу игры болельщики Динамо скандировали лозунги в адрес наставника своей команды с призывом покинуть клуб. В один из моментов Неагое рухнул на скамейку запасных. Вскоре прибыла машина скорой помощи, на которой 51-летнего специалиста отправили в больницу. По дороге в медицинское учреждение тренер пришел в себя.

До игры Неагое не мог есть на протяжении двух дней, пил много кофе и много курил. Он пережил сильный стресс из-за давления фанатов, которые требовали от него уйти в отставку.

Напомним, что недавно аргентинский вратарь Рамон Исмаэль Коронель отбил пенальти и умер.