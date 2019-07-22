У известного тренера случился сердечный приступ во время футбольного матча

22 июля 2019, 08:54

Наставника бухарестского Динамо прямо со стадиона доставили в больницу.

Евгений Неагое
Евгений Неагое / ОНТ

Во время матча второго тура чемпионата Румынии между бухарестским Динамо и Университатей главный тренер хозяев Евгений Неагое перенес сердечный приступ.

По ходу игры болельщики Динамо скандировали лозунги в адрес наставника своей команды с призывом покинуть клуб. В один из моментов Неагое рухнул на скамейку запасных. Вскоре прибыла машина скорой помощи, на которой 51-летнего специалиста отправили в больницу. По дороге в медицинское учреждение тренер пришел в себя. 

До игры Неагое не мог есть на протяжении двух дней, пил много кофе и много курил. Он пережил сильный стресс из-за давления фанатов, которые требовали от него уйти в отставку. 

Напомним, что недавно аргентинский вратарь Рамон Исмаэль Коронель отбил пенальти и умер.

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Динамо Бухарест новости футбола новости спорта Евгений Неагое
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