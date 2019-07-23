Львов подписал двух 18-летних бразильцев

Сразу два бразильских легионера перешли в стан горожан.
Середняк УПЛ Львов подписал контракты с двумя 18-летними бразильскими легионерами - опорным полузащитником Леонардо и фланговым полузащитником Баяно. Новички заключили пятилетние соглашения.
Леонардо Монтезелло (полное имя - Леонардо Феррейра Монтезелло Лейтан) известен по выступлениям за Гуарульюс (Бразилия) и Локомотив (Словакия).
Баяно (полное имя - Велвес Сантос Дамасена) выступал за словацкий Локомотив.
Напомним, ранее Львов подписал бразильского форварда Ренана и украинского нападающего Ярослава Богунова.