Хабиб Нурмагомедов / GettyImages

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов занял вторую строчку общего рейтинга UFC.

Хабиб сместил на третье место чемпиона в полутяжелом весе, американца Джона Джонса.

Во главе рейтинга по прежнему находится чемпион UFC среди тяжеловесов американец Даниэль Кормье.

Ближайший соперник Нурмагомедова Дастин Порье занял восьмую строчку рейтинга, переместившись на две позиции вверх. Напомним, что бой Нургмагомедова и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

Топ-10 общего рейтинга UFC:

1. Даниэль Кормье (США)

2. Хабиб Нурмагомедов (Россия)

3. Джон Джонс (США)

4. Генри Сехудо (США)

5. Аманда Нуньес (Бразилия)

6. Макс Холлоуэй (США)

7. Камару Усман (США / Нигерия)

8. Дастин Порье (США)

9. Стипе Миочич (США)

10. Роберт Уиттакер (Австралия)