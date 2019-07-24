В Токио презентовали медали ОИ-2020 из переработанных смартфонов

24 июля 2019, 19:16

До старта Олимпийских игр остался ровно год.

Олимпийские игры в Токио
Олимпийские игры в Токио / Спорт день за днем

В столице Олимпийских игр Токио состоялась специальная церемония, открывающая отсчет последнего года до старта Олимпийских Игр.

Игры стартуют через 365 дней. Сегодня всем присутствующим показали золотые, серебряные и бронзовые медали, которые будут вручать победителям.

Для изготовления медалей использовались драгоценные металлы из старых смартфонов, цифровых камер и других электронных устройств. Власти Японии устроили сбор старых гаджетов, чтобы в течение двух лет собрать почти восемь тонн металлов: около 40 килограммов золота, 4,9 тонны серебра и 2,9 тонны бронзы.

Как выглядит медаль Олимпийских игр-2020

На лицевой стороне медали по окружности сделаны ломаные грани, а в центре изображены олимпийские кольца и символ Олимпиады в Токио. На обратной стороне располагается объемное изображение греческой богини победы Ники и стадион Панатинаикос, на котором в 1896 году были проведены первые в современной истории Олимпийские игры. На ленте нанесены специальные силиконовые полосы, с помощью которых незрячие или слабовидящие люди смогут определить достоинство награды.

Диаметр каждой медали составляет 85 миллиметров, толщина меняется от 7,7 мм до 12,1 мм. Вес золотой медали - 556 грамм, серебряной - 550 грамм, бронзовой - 450 грамм. Золотая медаль сделана из чистого серебра и покрыта 6 граммами золота. Серебряная медаль полностью состоит из чистого серебра. Бронзовая медаль представляет собой красную латунь (95% меди и 5% цинка).

Отметим, что 13 -летний прыгун в воду Алексей Середа получил Олимпийскую лицензию и выступит на играх в Пекине.

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