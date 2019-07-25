Эдмар стал тренером Металлиста-1925

Эдмар вернулся в Харьков / NewsRoom

Бразилец с украинским паспортом Эдмар Галовский де Лаусерда стал ассистентом Андрея Демченко в тренерском штабе Металлиста-1925.

Напомним, что ранее Эдмар был лидером Металлиста, а впоследствии получил вызов в национальную сборную Украины.

"Очень рад снова вернуться в Харьков. Рад приглашению Сергея Михайловича Стороженко. Хочу как можно скорее увидеть болельщиков нашей команды, и внести свой вклад в успехи клуба", - цитирует Эдмара официальный сайт.

Эдмар Галовский де Лаусерда выступал за Металлист с 2007 по 2015 год, а в 2017 поиграл еще и за Металлист 1925 во Второй лиге. На счету принявшего украинское гражданство бразильца 15 матчей и один гол за сборную Украины.

Напомним, что 28 июля в Украине матче за Суперкубок стартует новый футбольный сезон. В матче-открытии сразятся извечные соперники - киевское Динамо и донецкий Шахтер.