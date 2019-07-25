Львов будет принимать матчи Александрии в еврокубках

Александрия матчи Лиги Европы будет играть во Львове / FCO1948

Александрия, которая заняла в прошлом сезоне третье место, будет проводить домашние матчи Лиги Европы во Львове.

Президент клуба Сергей Кузьменко сказал, что были варианты проводить матчи в Днепре, Кривом Роге или Полтаве, но клуб не получил "позитивных сигналов" от УЕФА о целесообразности выбора этих городов.

"Поэтому выбрали самый украинский город - Львов, где Александрия будет демонстрировать Европе возможности украинского футбола", - сказал каналу Футбол Кузьменко.

Напомним, УЕФА не разрешил проводить матчи Лиги Европы в Александрии из-за отсутствия вблизи аэропортов и гостиниц соответствующего качества.