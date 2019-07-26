Вдова известного американского баскетболиста призналась в его убийстве

Лоренцена Райта заказала его супруга Шерра / slamdunk.ru

Бывшая супруга баскетболиста НБА Лоренцена Райта призналась в убийстве своего мужа спустя девять лет после его смерти, сообщает Reuters.

Шерра Райт признала себя виновной в соучастии в предумышленном убийстве своего супруга и приговорена к 30 годам тюремного заключения. Через 9 лет у нее будет возможность получить условно-досрочное освобождение.

Основным мотивом женщины было получение страховых выплат после смерти Райта в размере миллиона долларов.

Тело баскетболиста было найдено 28 июля 2010 года в Кольервилле. Сообщалось, что он ушел из дома 18 июля, а на следующий день позвонил в экстренную службу. Во время разговора прозвучало 11 выстрелов.

Примечательно, что только в 2017 году был найден пистолет, из которого был застрелен баскетболист. Позже были арестованы Билли Тернер и Шерра Райт. Им предъявили обвинения в убийстве.

Напомним, ранее был найден в своей квартире без признаков жизни участник Олимпийских игр Юрий Шляхов.