В Днепре найден мертвым известный украинский спортсмен

Юрий Шляхов умер при загадочных обстоятельствах / Днепр Вечерний

В Днепре в возрасте 36 лет умер известный прыгун в воду Юрий Шляхов, сообщает Апостроф.

Спортсмен ушел из жизни при загадочных обстоятельствах. Тело Шляхова без признаков жизни обнаружила в квартире его мать. Прокуратура устанавливает причины смерти спортсмена.

Шляхов 22 раза становился чемпионом Украины. Свою первую медаль он получил в восьмилетнем возрасте на чемпионате Днепропетровской области среди детей. В 14 лет прыгун стал чемпионом Украины среди взрослых, получив звание мастера спорта. В составе сборной Украины Шляхов завоевал золотые медали чемпионата Европы и Кубка европейских чемпионов.

Также Шляхов принимал участие в Олимпийских играх 2004 и 2008 годов. В 2007 году стал третьим на летней Универсиаде, которая проходила в Бангкоке.

Напомним, российский боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя в США.