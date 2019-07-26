Голландскую спортсменку задержали с 50 килограммами наркотиков

Мадиа Гафур / Nachedeau

Голландская легкоатлетка Мадиа Гафур была задержана при попытке пересечь границу Голландии и Германии. В багажнике автомобиля спортсменки пакистанского происхождения были найдены 50 килограммов метамфетина и экстази, сообщает Dutchnews.nl.

В багажнике спортсменки нашли 25 мешков из алюминиевой фольги и пластика, в которых были наркотики. Гафур была арестована на месте.

Немецкие полицейские считают, что Гафур везла большую партию наркотиков для продажи на родине. Общая стоимость изъятых наркотиков оценивает в два миллиона евро.

Гафур в составе сборной Голландии выступала на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. На юниорском уровне легкоатлетка выигрывала бронзу чемпионата Европы 2011 года в Эстонии, а также становилась чемпионкой Голландии в беге на 400 метров.

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