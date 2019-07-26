Волк и свиные туши: дебютант РПЛ опубликовал превью к матчу со Спартаком

Тамбов накануне матча потроллил соперника.
Дебютант российской Премьер-лиги Тамбов представил интересное превью к поединку против московского Спартака в 3 туре чемпионата России.
Главным героем ролика стал волк, являющийся символом клуба. На видео он тренируется и готовится ко встрече, как и команда. Частью занятия стал поход в холодильную камеру, где на крюках висят свиные туши.
Ни для кого не секрет, что Спартак в простонародье болельщики называют "мясо".
Игра пройдет в субботу, 27 июля, в Саранске на стадионе Мордовия Арена.