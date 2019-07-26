Волк и свиные туши: дебютант РПЛ опубликовал превью к матчу со Спартаком

Тамбов потроллил Спартак / vaschuk.com.ua

Дебютант российской Премьер-лиги Тамбов представил интересное превью к поединку против московского Спартака в 3 туре чемпионата России.

Главным героем ролика стал волк, являющийся символом клуба. На видео он тренируется и готовится ко встрече, как и команда. Частью занятия стал поход в холодильную камеру, где на крюках висят свиные туши.

Ни для кого не секрет, что Спартак в простонародье болельщики называют "мясо".

Игра пройдет в субботу, 27 июля, в Саранске на стадионе Мордовия Арена.