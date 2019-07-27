В доме футболиста Арсенала нашли труп

Мохамед Эль-Нени попал в неприятную историю / isport.ua

В доме полузащитника лондонского Арсенала Мохамеда Эль-Нени был обнаружен труп.

Тело нашел отец футболиста в доме Ель-Нени в Египте, сообщает интернет-портал 24.ae.

При этом самого футболиста Арсенала в этот момент там не было. Эль-Нени сейчас находится на предсезонном сборе с командой.

Делом занялась египетская служба уголовного розыска, начавшая расследование обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее был найден в своей квартире без признаков жизни участник Олимпийских игр Юрий Шляхов.