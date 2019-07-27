Два человека погибли: на ЧМ в Кванджу на спортсменов обрушился балкон

В Кванджу на ЧМ по водным видам спорта произошла трагедия / Ruspekh.ru

В Кванджу произошла трагедия во время вечеринки в ночном клубе, сообщает Yonhap News Agency.

Сборная США отмечала победу женской ватерпольной команды над Испанией в финале чемпионате мира. На вечеринке присутствовали и спортсмены из других стран, выступающие в разных видах спорта.

Около двух часов ночи по местному времени в здании рухнул внутренний балкон. Погибли два гражданина Южной Кореи. Пострадали более 13 человек, из которых девять являются спортсменами из США, Новой Зеландии, Италии, Бразилии и Голландии. Россиян и украинцев на вечеринке не было.

"Мы просто танцевали, а уже в следующую минуту упали с высоты пять-шесть метров, и после этого все стали выбегать из клуба. Мы упали на голову людям, которые были прямо под нами. Были шокированы случившимся, пытались потом как-то помочь, но толком мало что могли сделать. Очень переживали, когда пытались посчитать, все ли из команды на месте. В общем, находились в шоке", - рассказал капитан ватерпольной сборной Новой Зеландии Мэтт Смолл.

Напомним, 13-летний прыгун в воду Алексей Середа получил Олимпийскую лицензию и квалифицировался на Олимпиаду-2020.