Дэвис досрочно победил Нуньеса и защитил чемпионский пояс

Джервонта Дэвис с легкость расправился с Нуньесом / Fightnews.info

В Балтиморе завершился турнир по профессиональному боксу. Главным его событием стала титульная встреча между чемпионом мира по версии WBA Super во втором полулегком весе (до 59 кг) Джервонтой Дэвисом и претендентом на пояс Рикардо Нуньесом.

Дэвис сразу же начал прессинговать соперника, отметившись несколькими точными атаками уже в первом раунде. Во второй трехминутке претендент попробовал ввязаться с Дэвисом в открытое противостояние, за что сразу же поплатился. Джервонта потряс Нуньеса тяжелейшим хуком, после чего бросился на добивание, заставив рефери остановить встречу.

В соглавном событии вечера встретились экс-чемпионы мира Юриоркис Гамбоа и Роман Мартинес. Гамбоа легко справился с пуэрториканцем также вырубив соперника во втором раунде.