Российский гонщик сгорел заживо во время соревнований - смертельная авария попала на видео

Сергей Боричев не справился с управлением и врезался в телевизионную вышку.
В поселке Быково Московской области прошли соревнования по дрэг-рейсингу Московская миля. Во время их проведения на трассе произошла трагедия, сообщает официальный сайт соревнований.
Пилот Сергей Боричев не справился с управлением Nissan GT-R и вылетел за пределы трассы. Машина Боричева снесла телевизионную вышку и загорелась. Спасательные службы приехали на место происшествия и сразу приступили к спасению пилота и тушению автомобиля.
Врачи сделали все возможное для спасения спортсмена, но из-за полученных травм спасти его жизнь не удалось.
Напомним, российский боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя в США.