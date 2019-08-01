Спартак расстался с бывшим игроком Шахтера

Луис Адриано вернулся на родину / Reuters

32-летний нападающий московского Спартака Луис Адриано перешел в бразильский Палмейрас. Соглашение рассчитано на четыре года. Условия трансфера не разглашаются.

Адриано перешел в московский Спартак в январе 2017 года из Милана в статусе свободного агента. В составе российского клуба форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач.

В составе Спартака Адриано становился чемпионом российской Премьер-Лиги, а также обладателем Суперкубка России. Ранее он также выступал за бразильский Интернасьонал и донецкий Шахтер. Также в его активе четыре матча за сборную Бразилии.

Напомним, ранее красно-белых покинул другой бразильский легионер - Фернандо, который перешел в китайский Бэйцзин Гоань.