Нурмагомедов продлил контракт с менеджером

Нурмагомедов продлил контракт с Али Абдель-Азизом / ufcbet.ru

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов продлил контракт с Али Абдель-Азизом, сообщает Yahoo Sports. Новое соглашение россиянина с менеджером рассчитано на пять лет.

Нурмагомедов работает с руководителем менеджерской компании Dominance MMA Али Абдель-Азизом с 2014 года. За это время Нурмагомедов завоевал чемпионский титул организации и провел успешную его защиту в октябре 2018 года в поединке с Конором Макгрегором, победив ирландца удушающим приемом.

Следующий поединок Нурмагомедов проведет 7 сентября 2019 года с временным чемпионом организации Дастином Порье. Встреча состоится в Абу-Даби на турнире UFC 242.