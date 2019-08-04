UFC on ESPN 5: Ковингтон победил Лоулера и другие результаты боев

4 августа 2019, 02:22

В главном противостоянии ивэнта Колби Ковингтон единогласным решением судей одолел Робби Лоулера.

Колби Ковингтон и Робби Лоулер
Колби Ковингтон победил Робби Лоулера / newsmma.net

В ночь с 3 на 4 августа в Ньюарке прошел турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 5. Главным его событием стала встреча бывшего временного чемпиона организации в полусреднем весе Колби Ковингтона и экс-чемпиона Робби Лоулера.

Ковингтон с первых минут боя захватил инициативу и навязал сопернику сумасшедший темп. Колби давил, прессинговал и удачно проводил тейкдаун за тейкдауном.

Вторая половина поединка прошла по большей части в стойке, но и в этом компоненте Колби был лучше. Доминирование Ковингтона продолжалось на протяжении всех пяти раундов. В итоге судьи отдали ему победу единогласным решением.

В женском наилегчайшем весе встретились сестра чемпионки организации Антонина Шевченко и Люсия Пудилова.

Первая половина стартовой пятиминутки прошла в вязкой борьбе. Пудилова нанесла Шевченко два жестких удара локтем, в результате чего у Антонины открылось сильное кровотечение в районе левого глаза. В том же первом раунде Шевченко была близка к победе удушающим приемом, но Пудилова сумела выбраться из критической ситуации.

Во втором раунде Антонина все же сумела добиться своего и удушила соперницу. Стоит отметить, что рефери долго не решался остановить встречу, потому как Пудилова не сигнализировала о сдаче. В результате чешку пришлось некоторое время приводить в чувства. Таким образом, сестра Валентины Шевченко одержала вторую победу в UFC в трех поединках. 

Результаты UFC on ESPN 5 "Ковингтон vs. Лоулер":

Миранда Грангер vs. Ханна Голди. Грангер победила единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Клаудио Сильва vs. Коул Уилльямс. Клаудио Сильва победил досрочно – сдача соперника на удушающем приеме.

Лорен Мерфи vs. Мара Ромеро Борелла. Мерфи побеждает досрочно – ТКО в третьем раунде.

Джордан Эспиноса vs. Мэтт Шнелл. Победил Шнелл – сдача соперника на удушающем приеме.

Антонина Шевченко vs. Люсия Пудилова. Победа Шевченко удушающим приемом во втором раунде.

Мики Галл vs. Салим Тоуари. Мики Галл победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Дарко Стосич vs. Кеннеди Нзечукву. Нзечукву победил единогласным решением судей.

Скотт Хольтцман vs. Донг Хюн Ма. Победа Хольтцмана после второго раунда – ТКО по остановке врача.

Тревин Джилес vs. Геральд Миршарт. Победа Миршарта на отметке 1:49 третьего раунда (гильотина).

Хоаким Сильва vs. Насрат Хакпараст. Хакпараст победил досрочно – нокаут во втором раунде.

Джим Миллер vs. Клэй Гуида. Победа Джима Миллера удушающим приемом в первом раунде.

Колби Ковингтон vs. Робби Лоулер. 50-44, 50-45, 50-45. Победа Колби Ковингтона единогласным решением судей.

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