"Макгрегор - мелкий, пьяный ирландец" - американский боец

31 июля 2019, 14:09

Колби Ковингтон порассуждал о возможном бое с Конором Макгрегором.

Колби Ковингтон
Колби Ковингтон готов встретится с Макгрегором / newsmma.net

Американский боец UFC Колби Ковингтон поделился мнением о возможном бое с Конором Макгрегором.

"К Конору я отношусь нормально. Он делает все, что нужно для его бизнеса. Если случится между нами поединок, то это будет легкий заработок. Он мелкий, пьяный ирландец. Единственная его победа за десять лет это бросок тележки в автобус", – цитирует Ковингтона 77 WABC.

К слову, уже 3 августа Ковингтон подерется с Робби Лоулером на турнире UFC в Ньюарке.

На счету Ковингтона 14 побед и одно поражение. Последний раз он дрался в июне 2018 года, когда победил по очкам Рафаэля Дос Аньоса и завоевал титул временного чемпиона. Позже американца лишили пояса из-за неактивности.

Напомним, ранее Ковингтон назвал Нурмагомедова "грязным животным", а Макгрегора "лепреконом-кокаинщиком".

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Конор Макгрегор UFC новости спорта Колби Ковингтон Робби Лоулер
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