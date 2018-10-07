Экс-чемпион UFC назвал Нурмагомедова "грязным животным", а Макгрегора "лепреконом-кокаинщиком"

Бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова / Reuters

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Колби Ковингтон высказался по поводу массовой драки, завязавшейся после боя между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым за звание чемпиона UFC в легком весе в Лас-Вегасе.

"Хабиб Нурмагомедов - грязное животное. Такими вещами он отбрасывает наш спорт на 20 лет назад", - написал Ковингтон в Twitter.

Экс-чемпион также не обошел вниманием соперника Нурмагомедова - Макгрегора.

"Он размяк с годами. Он нюхает кокаин и тусуется со шлюхами. Он маленький нанюхавшийся кокаина лепрекон, который размяк. Так что я понимаю, почему он не занимается продвижением", - цитирует Ковингтона "Советский спорт".

Ковингтон не впервые использует оскорбление "грязное животное". Так, в октябре 2017 года после того, как единогласным решением судей выиграл у бразильского бойца Демиана Майи Ковингтон назвал бразильский народ "грязными животными", а Бразилию - "свалкой".

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 7 октября, и завершился в четвертом раунде. Россиянин провел удушающий прием, после которого Макгрегор сдался. Таким образом, Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в легком весе.

После окончания боя дагестанец набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился за пределами октагона.

После этого завязалась массовая драка, в которой приняли участие члены обеих команд, Макгрегор и сотрудники полиции. Позже Нурмагомедов принес извинения за драку.

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции заявил, что из-за такого поведения Нурмагомедова могут лишить титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.