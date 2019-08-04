Зинченко завоевал первый трофей в сезоне / Чемпионат

В матче за Суперкубок Англии Манчестер Сити обыграл Ливерпуль. Основное время завершилось со счетом 1:1, а серию пенальти лучше исполнили игроки действующего чемпиона Англии - 5:4.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе Уэмбли. Первый гол был забит уже на 12-й минуте. Автором забитого мяча стал Рахим Стерлинг. Результативной передачей отметился Давид Сильва.

Ливерпулю удалось сравнять счет на 77-й минуте. После подачи со штрафного Вирджил ван Дейк навесил мяч на Жоэля Матипа, а тот головой отправил мяч с нескольких метров в ворота Клаудио Браво.

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В серии пенальти единственный промах допустил Жоржиньо Вейналдум. Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко свой 11-метровый удар реализовал.

Благодаря этой победе, Манчестер Сити установил национальный рекорд. Горожане стали первой английской командой, которой удалось выиграть все внутренние трофеи за один календарный год.

Напомним, в минувшем сезоне в финале Кубка лиги Манчестер Сити обыграл Челси. Основное время игры и дополнительное завершились без забитых мячей. В серии пенальти горожане одержали победу со счетом 4:3. В финале Кубка Англии Манчестер Сити разгромил Уотфорд (6:0). В чемпионате страны преимущество горожан над Ливерпулем, который стал вторым, составило одно очко.

Суперкубок Англии:

Ливерпуль - Манчестер Сити - 1:1 (0:1, 1:0, 0:0). По пенальти - 4:5

Ливерпуль: Алиссон, Александр-Арнолд (Матип, 67), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Вайналдум, Фабинью (Кейта, 67), Хендерсон (Шачири, 79), Салах, Роберту Фирмину (Лаллана, 79), Ориги (Окслейд-Чемберлен, 79).

Манчестер Сити: Браво, Уокер, Стоунс, Отаменди, Зинченко, Де Брейне (Фоден, 89), Эрнандес, Сильва (Гюндоган, 61), Бернарду Силва, Стерлинг, Сане (Габриэл Жезус, 13).

Голы: Стерлинг (12), Матип (77)

Серия пенальти: Шачири - 1:0. Гюндоган - 1:1. Вайналдум - 1:1 (вратарь). Бернарду Силва - 1:2. Лаллана - 2:2. Фоден - 2:3. Окслейд-Чемберлен - 3:3. Зинченко - 3:4. Салах - 4:4. Габриэл Жезус - 4:5.

Предупреждение: Де Брейне (33).