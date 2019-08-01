"Пригрел гадюку на груди" - друг Зинченко высказался о его романе

Александр Зинченко и Влада Седан / Инстаграм

В последнее время роман футболиста английского Манчестер Сити Александра Зинченко и телеведущей канала Футбол Влады Седан стал одним из самых обсуждаемых событий лета.

Влюбленные официально объявили о своих отношениях и успели хорошо отдохнуть в Америке. Александр с Владой посетили Большой каньон. Ранее пара побывала в парке аттракционов в Лос-Анджелесе, где Александр выиграл Владе огромного слона. Позже пара засветилась в Голливуде, где весело провели время.

Самое интересное то, что ранее Влада встречалась с другом Александра – нападающим Шахтера Андреем Борячуком. До недавнего времени Борячук никак не комментировал ситуацию, но недавний пост в Инстаграме всех откровенно удивил.

"Пригрел гадюку на груди", - написал Борячук.

"Она же Динамо", " Зина ее наверно до сих пор не чпокнул ни разу", "Скоро Зина так напишет", - пишут в комментариях подписчики.

Вопрос в другом - сколько продлятся эти отношения и насколько они серьезные?

Напомним, недавно неординарным поступком отметилась жена экс-футболиста Динамо Николая Морозюка - она слилась с подругой в страстном поцелуе.