Зинченко с известной ведущей посетил Большой каньон

Александр Зинченко и Влада Седан / Инстаграм

Полузащитник сборной Украины и английского Манчестер Сити Александр Зинченко активно отдыхает в Америке.

Александр проводит отпуск в компании очаровательной журналистки канала Футбол Влады Седан.

У себя в Instagram Александр выложил свежее фото на фоне Большого каньона. Судя по снимку пара счастлива.

Напомним, ранее пара побывала в парке аттракционов в Лос-Анджелесе, где Александр выиграл Владе огромного слона. Позже пара засветилась в Голливуде, где весело провели время.