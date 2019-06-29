Зинченко с известной ведущей посетил Большой каньон

Влюбленные активно отдыхают на западе США.
Полузащитник сборной Украины и английского Манчестер Сити Александр Зинченко активно отдыхает в Америке.
Александр проводит отпуск в компании очаровательной журналистки канала Футбол Влады Седан.
У себя в Instagram Александр выложил свежее фото на фоне Большого каньона. Судя по снимку пара счастлива.
Напомним, ранее пара побывала в парке аттракционов в Лос-Анджелесе, где Александр выиграл Владе огромного слона. Позже пара засветилась в Голливуде, где весело провели время.