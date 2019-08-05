Мариуполь - АЗ Алкмаар: что известно о сопернике Мариуполя по Лиге Европы

5 августа 2019, 12:14

Мариуполь в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сразится с голландским АЗ Алкмаар.

Мариуполь - АЗ Алкмаар
Мариуполь - АЗ Алкмаар / Террикон

Четвертая команда УПЛ по итогам прошлого сезона Мариуполь стартует в нынешнем розыгрыше Лиги Европы поединком против голландского АЗ Алкмаар в Одессе.

В выездном матче против шведского Хеккена голландцы победили со счетом 3:0, и вышли в третий квалификационный раунд. 

Первый матч состоится 8 августа в Одессе. Ответный - 15 августа в Алкмааре.

Напомним, что соперником Зари в третьем квалификационном раунде Лиги Европы будет софийский ЦСКА.

Что известно о АЗ Алкмаар

Команда основана 10 мая 1967 года в результате слияния двух алкмарских клубов - Алкмар 54 и Занстрек. Команда получила название АЗ’67. Благодаря двум бизнесменам Кесу и Класу Моленарам АЗ’67 был довольно успешным клубом в конце 1970-х – начале 1980-х годов.

В 1981 году АЗ’67 выиграл чемпионат своей страны. Также клуб дошел до финала кубка УЕФА, в котором в двухматчевом противостоянии уступил английскому Ипсвич Тауну: первый матч – в Англии АЗ’67 проиграл со счетом 0:3, а в домашнем матче выиграл со счетом 4:2. После того, как братья Моленар покинули клуб, его дела стали плохи, и в 1988 году АЗ (в 1986 году из названия убрали приставку ’67) покинул высший футбольный дивизион.

Середина девяностых годов ознаменовалась возрождением клуба во многом благодаря бизнесмену Дирку Схерингу. В 1998 году АЗ вернулся в высший дивизион. В сезоне 2004/2005 клуб вновь участвовал в кубке УЕФА и дошел до полуфинала, в котором уступил португальскому Спортингу, а в чемпионате Голландии сезона 2004/2005 АЗ занял третье место. В следующем сезоне АЗ занял второе место, а 2007 году – снова третье. Несмотря на провальный сезон 2007/2008 (11 место), в 2009 году АЗ во второй раз добился титула чемпиона Голландии.

АЗ Алкмаар занимает 119-е место в рейтинге УЕФА.

Футболисты АЗ радуются очередному успеху
Футболисты АЗ радуются очередному успеху / УЕФА

АЗ Алкмаар против украинских команд

В свое время голландцы уже играли против украинских клубов. В 2010/11 АЗ Алкмаар в двух матчах проиграл киевскому Динамо - 2:0 в Киеве, и 2:1 в Голландии.

Встречался АЗ и с донецким Шахтером в сезоне 2004/05. Оба матча горняки проиграли - 2:1 - в Голландии, и 1:3 - в Донецке.

Кто тренирует

Команду тренирует известный в прошлом голландский футболист Арне Слот. Команду возглавил 24 июля 2019 года. Под его руководством команда провела три матча - два в Лиге Европы с шведским Хеккеном (0:0 - дома и 3:0 - в гостях), и один дома в национальном чемпионате с Фортуной (4:0).

Арне Слоту 40 лет, недавно завершил карьеру. Исповедует атакующий футбол.

Трансферы АЗ Алкмаара 

Голландский клуб активно поработал на трансферном рынке и подписал ряд квалифицированных игроков. Из английского Саутгемптона пришел полузащитник Йорди Клааси. Также АЗ подписал полузащитника Гронингена Ильяса Бен Хассами. Из Неймегена АЗ перехватил защитника Ферди ДрейФа, а из Твенте нигерийского нападающего Фреда Имо Фрайдэя.

Из потерь, стоит отметить уход ведущего защитника Рикардо ван Рейна, который ушел в Херенвен. 

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