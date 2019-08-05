Динамо узнало потенциальных противников по плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов

Динамо (Киев) / dynamo.kiev.ua

В ходе проходящей в понедельник, 5 августа, в городе Ньон (Швейцария) жеребьевки раунда плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов определилась пара потенциальных соперников киевского Динамо.

Киевляне, если одолеют по результатам двух матчей третьего квалифай-раунда бельгийский Брюгге, то сыграют с победителем Базель (Швейцария) - ЛАСК (Австрия).

Матчи раунда плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов сезона 2019/2020 пройдут 20/21 и 27/28 августа соответственно.

Напомним, что соперник киевского Динамо - бельгийский Брюгге - недавно продал в клубы Английской премьер-лиги двух ключевых футболистов - Арно Груневелда и Марвелуса Накамбу. Киевляне же провернули трансфер и пополнились форвардом сборной Люксембурга − Жерсоном Родригесом.