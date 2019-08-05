Жеребьевка Лиги Европы: Заря и Мариуполь узнали соперников

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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. На этой стадии могут сыграть два украинских клуба Мариуполь и Заря, если преодолеют соперников в предыдущем раунде - АЗ Алкмаар и ЦСКА соответственно.

Напомним, что матчи этого раунда пройдут 22 и 29 августа, после чего 21 победитель раунда плей-офф попадет в групповой этап, где присоединится к 17 командам, получившим прямые путевки, четырем командам, уступившим в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов, и шести командами, проигравшим в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, что сегодня киевское Динамо узнало потенциальных соперников по Лиге чемпионов. Киевляне, если одолеют по результатам двух матчей третьего квалифай-раунда бельгийский Брюгге, то сыграют с победителем противостояния Базель (Швейцария) - ЛАСК (Австрия).

Результаты жеребьевки:

Путь чемпионов

Маккаби (Израиль)/Судува (Литва) - Динамо (Хорватия)/Ференцварош (Венгрия)

Црвена Звезда (Сербия)/Копенгаген (Дания) - Рига (Латвия)/ХИК (Финляндия)

Клуж (Румыния)/Селтик (Шотландия) - Шериф (Молдова)/АИК (Швеция)

Арарат (Армения)/Сабуртало (Грузия) - Дюделанж (Люксембург)/Калью (Эстония)

Лудогорец (Болгария)/ТНС(Уэльс) - Марибор (Словения)/Русенборг (Норвегия)

Сутьеска (Черногория)/Линфилд (Северная Ирландия) - АПОЭЛ (Кипр)/Карабах (Азербайджан)

Слован (Словакия)/Дандолк (Ирландия) - ПАОК (Греция)/Аякс (Голландия)

Астана (Казахстан)/Валетта (Мальта) - Сараево (Босния)/БАТЭ (Беларусь)

Основной путь

Торино (Италия)/Шахтер (Беларусь) - Пюник (Армения)/ Вулверхемптон (Англия)

Университатя (Румыния)/АЕК (Греция) - Спарта (Чехия)/Трабзонспор (Турция)

Легия (Польша)/Атромитос (Греция) - Мидтьюлланд (Дания)/Рейнджерс (Шотландия)

Фейеноорд (Голландия)/Динамо (Грузия) - Норчепинг (Швеция)/Беер-Шеба (Израиль)

Стяуа (Румыния)/Млада Болеслав (Чехия) - Вентспилс (Латвия)/Виктория (Португалия)

Ларнака (Кипр)/Гент (Бельгия) - Риека (Хорватия)/Абердин (Шотландия)

Хеугесунн (Норвегия)/ПСВ (Голландия) - Аустрия (Австрия)/Аполлон (Кипр)

Люцерн (Швейцария)/Эспаньол (Испания) - ЦСКА (Болгария)/Заря (Украина)

Партизан (Сербия)/Малатьяспор (Турция) - Мельде (Норвегия)/Арис (Греция)

Брондбю (Дания)/Брага (Португалия) - Тун (Швейцария)/Спартак (Россия)

Мальме (Швеция)/Жрински (Босния) - Нефтчи (Азербайджан)/Бней Йегуда (Израиль)

Локомотив (Болгария)/Страсбур (Франция) - Вадуц (Лихтенштейн)/Айнтрахт (Германия)

Мариуполь (Украина)/АЗ (Голландия) - Антверпен (Бельгия)/Пльзень (Чехия)