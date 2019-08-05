Известный бельгийский велогонщик погиб во время Тура Польши

Бьорг Ламбрехт погиб во время гонки / VeloLIVE

Известный бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт скончался после аварии на третьем этапе многодневки Тур Польши. 22-летний спортсмен из команды Lotto Soudal врезался в бетонную дренажную трубу, проехав на этапе чуть более 50 км, сообщает Cyclingnews.

После проведенных на месте реанимационных действий Ламбрехт был доставлен в больницу в критическом состоянии, но не смог пережить операцию.

Ламбрехт был талантливым спортсменом, выигравшим молодежную гонку Льеж-Бастонь-Льеж и ставшим вторым еще в четырех гонках в 2017 году, после чего 2018 году подписал контракт профессионала с Lotto Soudal.

В текущем сезоне он трижды поднимался на подиум различных гонок и выиграл молодежный зачет Критериум Дофине, став 12-м в генеральной классификации.

Напомним, недавно другой бельгийский велогонщик Дилан Тенс умудрился попасть в уникальную аварию. Бельгиец умудрился попасть в ДТП управляя трактором. Тенс разбил голову и сломал нос, врачи наложили ему 15 швов.