Известный велогонщик разбился на тракторе

4 августа 2019, 03:53

Бельгиец Дилан Тенс умудрился попасть в уникальную аварию.

Дилан Тенс
Дилан Тенс / Cyclingnews.com

Известный бельгийский велогонщик Дилан Тенс, выступающий за команду Bahrain Merida, из-за повреждения пропустит велогонку "Классика Сан-Себастьяна", которая пройдет в Испании.

Бельгиец умудрился попасть в ДТП управляя трактором около своего дома в Халене. Тенс не справился с управлением и резко затормозил. Как следствие он ударился о руль головой после остановки трактора. Тенс разбил голову и сломал нос, врачи наложили ему 15 швов.

Ожидается, что Тенс сможет восстановиться к старту Вуэльты. Первый этап веломногодневки пройдет 24 августа. 

Напомним, что недавно умер знаменитый украинский легкоатлет Роман Вирастюк. Отметим, что 11 июля Роман Вирастюк перенес сложную операцию на сердце.

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велогонка новости спорта Дилан Тенс
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