Известный велогонщик разбился на тракторе

Дилан Тенс / Cyclingnews.com

Известный бельгийский велогонщик Дилан Тенс, выступающий за команду Bahrain Merida, из-за повреждения пропустит велогонку "Классика Сан-Себастьяна", которая пройдет в Испании.

Бельгиец умудрился попасть в ДТП управляя трактором около своего дома в Халене. Тенс не справился с управлением и резко затормозил. Как следствие он ударился о руль головой после остановки трактора. Тенс разбил голову и сломал нос, врачи наложили ему 15 швов.

Ожидается, что Тенс сможет восстановиться к старту Вуэльты. Первый этап веломногодневки пройдет 24 августа.

Напомним, что недавно умер знаменитый украинский легкоатлет Роман Вирастюк. Отметим, что 11 июля Роман Вирастюк перенес сложную операцию на сердце.