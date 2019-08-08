Лига Европы: ЦСКА - Заря: онлайн-трансляция матча

ЦСКА - Заря / УЕФА

Сегодня луганская Заря сыграет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником луганчан будет софийский ЦСКА.

На предыдущей стадии Заря прошла черногорскую Будучность, а ЦСКА по сумме двух встреч выбил хорватский Осиек.

Победитель этого противостояния в следующей стадии сыграет с победителем матча Люцерн (Швейцария) – Эспаньол (Испания).

19.00 - Команды вышли на разминку. До игры остается полтора часа.

18.30 - Заря выехала с гостиницы на стадион. До матча ровно два часа.

17.45 - Вокруг матча небывалый ажиотаж. Возле касс стадиона Васил Левски выстроилась очередь за билетами. Наверняка сегодня будет аншлаг.

17.15 - В центре Софии и возле стадиона установили своеобразные фан-зоны, в которых те кто не сможет попасть на стадион смогут посмотреть игру на большом экране.

17.00 - Делегация УЕФА вместе с судьями заехали на стадион. Идут последние проверки накануне матча. До матча остается 3.5 часа.

16.35 - Букмекера сильно подняли котировки на победу Зари. Вероятно всего в успех луганчан они не верят. На победу Зари сейчас дают 3.50, тогда как на вероятную победу ЦСКА 2.20

Чуть меньше чем через 5 часов на Васил Левски начнется матч

15.10 - Некоторые футболисты Зари решили прогуляться по Софии. Компанию им составил болгарский тренер луганчан Веселин Атанасов.

14.00 - Болгарские журналисты приехали в гостиницу к Заре. Они хотят пообщаться с болгарским тренером Зари Веселином Атанасовым.

13.00 - Продано больше половины билетов на матч. ЦСКА заявило, что на матче будет минимум 30 000 болльщиков.

12.00 - Заря вернулась с тренировки. Футболисты пребывают в отличном расположении духа.

Где смотреть матч

Болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире на телеканале УНИАН 8 августа в 20.30.

Также прямую видео трансляцию можно будет посмотреть на сайте Главред.

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В Софию наставник Зари Виктор Скрипник взял 20 футболистов.

На матч с ЦСКА вылетели - Никита Шевченко, Никола Василь, Дмитрий Иванисеня, Игорь Чайковский, Леван Арвеладзе, Джоель Абу Ханна, Никита Каменюка, Филипп Будковский, Егор Шалфеев, Богдан Леднев, Максим Лунев, Владислав Кабаев, Богдан Михайличенко, Владислав Кочергин, Евгений Чеберко, Александр Тымчик, Назарий Русин, Владлен Юрченко, Виталий Вернидуб, Дмитрий Хомченовский.

Что касается травмированных, то Заре точно не поможет главный голеадор текущего евросезона Артем Громов. Он остался дома, и вероятнее всего пропустит и ответный матч с ЦСКА. .

Что говорят тренера

Главный тренер Зари Виктор Скрипник отметил, что самая сильная сторона соперника - это их тренер.

"Заря хочет выигрывать и добиваться положительных результатов. Знаем, что нам будет противостоять сильный, симпатичный соперник, который тоже желает пройти дальше. Самая сильная сторона соперника – их нынешний тренер. Он пришел в команду 5 или 6 матчей назад. Команда поменялась и играет в тот футбол, который нравится болельщикам. Но это не говорит о том, что мы не сделаем все, чтобы продемонстрировать свои лучшие игровые качества. Надеюсь, наша тактика сработает и мы выйдем в следующий раунд", - сказал журналистам наставник Зари.

Главный тренер софийского ЦСКА Любко Петрович уверен, что его команда пройдет Зарю.

"Информацию о Заре имеем полную. У нашего соперника - особый стиль игры. Ожидаю большого количества единоборств. На мой взгляд, Заря - абсолютно проходимый соперник. Не хочу сказать, что ЦСКА настолько силен - просто тренер, который верит в свою команду, должен быть уверен в успехе грядущего противостояния. В целом, я ожидаю боя с физически подготовленным соперником. Небольшим преимуществом соперника станет наличие в ее тренерском штабе болгарского специалиста Веселина Атанасова. Он нас очень хорошо знает", - сказал Петрович на предматчевой пресс-конференции.