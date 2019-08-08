Лига Европы: ЦСКА - Заря: онлайн-трансляция матча

8 августа 2019, 19:00

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы ЦСКА - Заря начнется 8 августа в 20.30.

ЦСКА - Заря
ЦСКА - Заря / УЕФА

Сегодня луганская Заря сыграет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником луганчан будет софийский ЦСКА.

На предыдущей стадии Заря прошла черногорскую Будучность, а ЦСКА по сумме двух встреч выбил хорватский Осиек.

Победитель этого противостояния в следующей стадии сыграет с победителем матча Люцерн (Швейцария) – Эспаньол (Испания).

19.00 - Команды вышли на разминку. До игры остается полтора часа.

18.30 - Заря выехала с гостиницы на стадион. До матча ровно два часа.

17.45 - Вокруг матча небывалый ажиотаж. Возле касс стадиона Васил Левски выстроилась очередь за билетами. Наверняка сегодня будет аншлаг.

17.15 - В центре Софии и возле стадиона установили своеобразные фан-зоны, в которых те кто не сможет попасть на стадион смогут посмотреть игру на большом экране.

17.00 - Делегация УЕФА вместе с судьями заехали на стадион. Идут последние проверки накануне матча. До матча остается 3.5 часа.

16.35 - Букмекера сильно подняли котировки на победу Зари. Вероятно всего в успех луганчан они не верят. На победу Зари сейчас дают 3.50, тогда как на вероятную победу ЦСКА 2.20

Чуть больше чем через 5 часов на Васил Левски начнется матч
Чуть меньше чем через 5 часов на Васил Левски начнется матч

15.10 - Некоторые футболисты Зари решили прогуляться по Софии. Компанию им составил болгарский тренер луганчан Веселин Атанасов.

14.00 - Болгарские журналисты приехали в гостиницу к Заре. Они хотят пообщаться с болгарским тренером Зари Веселином Атанасовым.

13.00 - Продано больше половины билетов на матч. ЦСКА заявило, что на матче будет минимум 30 000 болльщиков.

12.00 - Заря вернулась с тренировки. Футболисты пребывают в отличном расположении духа.

Где смотреть матч

Болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире на телеканале УНИАН 8 августа в 20.30. 

Также прямую видео трансляцию можно будет посмотреть на сайте Главред.

Читайте такжеЗаря - ЦСКА: что известно о ближайшем сопернике Зари по Лиге ЕвропыКого Заря взяла в Софию

В Софию наставник Зари Виктор Скрипник взял 20 футболистов.

На матч с ЦСКА вылетели - Никита Шевченко, Никола Василь, Дмитрий Иванисеня, Игорь Чайковский, Леван Арвеладзе, Джоель Абу Ханна, Никита Каменюка, Филипп Будковский, Егор Шалфеев, Богдан Леднев, Максим Лунев, Владислав Кабаев, Богдан Михайличенко, Владислав Кочергин, Евгений Чеберко, Александр Тымчик, Назарий Русин, Владлен Юрченко, Виталий Вернидуб, Дмитрий Хомченовский.

Что касается травмированных, то Заре точно не поможет главный голеадор текущего евросезона Артем Громов. Он остался дома, и вероятнее всего пропустит и ответный матч с ЦСКА. .

Что говорят тренера 

Главный тренер Зари Виктор Скрипник отметил, что самая сильная сторона соперника - это их тренер.

"Заря хочет выигрывать и добиваться положительных результатов. Знаем, что нам будет противостоять сильный, симпатичный соперник, который тоже желает пройти дальше. Самая сильная сторона соперника – их нынешний тренер. Он пришел в команду 5 или 6 матчей назад. Команда поменялась и играет в тот футбол, который нравится болельщикам. Но это не говорит о том, что мы не сделаем все, чтобы продемонстрировать свои лучшие игровые качества. Надеюсь, наша тактика сработает и мы выйдем в следующий раунд", - сказал журналистам наставник Зари.

Главный тренер софийского ЦСКА Любко Петрович уверен, что его команда пройдет Зарю.

"Информацию о Заре имеем полную. У нашего соперника - особый стиль игры. Ожидаю большого количества единоборств. На мой взгляд, Заря - абсолютно проходимый соперник. Не хочу сказать, что ЦСКА настолько силен - просто тренер, который верит в свою команду, должен быть уверен в успехе грядущего противостояния. В целом, я ожидаю боя с физически подготовленным соперником. Небольшим преимуществом соперника станет наличие в ее тренерском штабе болгарского специалиста Веселина Атанасова. Он нас очень хорошо знает", - сказал Петрович на предматчевой пресс-конференции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Лига Европы Заря новости футбола новости спорта ЦСКА София
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:00
Лига Европы: ЦСКА - Заря: онлайн-трансляция матча
18:57
Нафтогаз на август установил новую цену газа для населения Видео
18:52
Лукаку стал футболистом Интера
18:43
"Диктатуры не будет": Разумков рассказал о сотрудничестве Зеленского с новой Радой Видео
18:38
Северный поток-2 могут отложить и существенно увеличить стоимость
18:33
Танці з зірками 2019: Tayanna, Елена Кравец и Dzidzio приняли эстафету Видео
18:32
Мариуполь - АЗ Алкмаар: онлайн-трансляция матча
18:23
Зеленский заблудился на ковровой дорожке во время встречи с Эрдоганом Видео
18:11
"Багиня старалась": депутатша Тимошенко уличила Савченко в срамном плагиате Видео
18:06
Разное варенье и джем из абрикос: самые вкусные пошаговые рецепты Фото Видео
17:57
"Отпустите меня": в Турции заблокировали прорывавшуюся к Зеленскому телевизионщицу РФ Видео
17:16
Растраты и злоупотребления: суд разрешил провести обыски у Кличко Видео
17:02
Сильная гроза в Киеве затопила улицы, поломала деревья и авто Фото Видео
17:01
В Украине обьявлен конкурс на должность языкового омбудсмена
16:49
Солистке Фристайл нашли замену: новый клип с Натой Нединой Видео
16:46
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался на милость правоохранителей
16:35
"Малолетние сволочи": в Запорожье пьяные подростки жестоко избили бездомных
16:14
Луцк остался без света: названа причина
16:10
Зеленский рассказал, о чем говорил со Вселенским Патриархом Варфоломеем
15:56
Диетолог посоветовала, что есть в фастфудах Видео
15:41
Фадеев вышвырнул Закирову и забрал у нее авторские права на свои песни Видео
15:25
Пьяный мальчик на иномарке насмерть сбил велосипедиста, опубликовано фото 18+
15:20
"Глубоких знаний нет": в Слуге народа рассказали о тренинге в Трускавце Видео
15:10
Киевляне просят Зеленского спасти от застройки Александровскую больницу
15:01
В России прогремел взрыв на военном полигоне: есть жертвы и раненые
15:01
Тренер сборной России развязал международный скандал
14:51
"Цици не видно": Полуголая Никитюк взбудоражила пикантным фото
14:49
Студия Квартал 95 нашла замену Зеленскому Видео
14:42
"С*ка старая, учить меня будешь?": в Харькове полицейский жестоко избил пенсионера Фото
14:22
Столкновения в Кыргызстане: силовики снова штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева Видео
14:20
"Хочу, чтобы как в Украине": в РФ бывший следак требует завести дело против Сталина
14:14
"Погиб депутат": на Волыни произошла смертельная авария
14:06
Пальнул дважды в голову за замечание: в Полтаве пенсионер подстрелил охранника Видео
13:57
В Нацбанке решили попросить у МВФ еще 10 млрд долларов Видео
13:55
Радиоактивная выпивка: в Британии выпустили самогон на чернобыльской воде Фото Видео
13:48
Эксперт объяснил, почему Зеленскому не стоит просить Путина не стрелять
13:44
Голливудский актер спас ребенка из перевернутого авто, есть видео Видео
13:38
Отходы гниют месяцами: известный украинский курорт утонул в мусоре Фото
13:37
Зеленский в Стамбуле встретился с Варфоломеем Фото Видео
13:24
"Удар" по нервам и суставам: астрологи предупредили, кому нужно беречься Видео
13:00
"Пусть лучше докторша людей лечит": Москаль оценил планы Богомолец по дематюкации Украины Видео
12:59
Схема на 19 миллиардов: сообщено о подозрении экс-главе НКРЭКУ по делу Роттердам+ Видео
12:54
В России назвали единственное условие возврата Крыма Украине
12:53
Чернокожая Русалочка высказалась о расовом скандале вокруг нее
12:45
Еще один извращенец-педофил: на Житомирщине мужчина надругался над падчерицей
12:41
Новый температурный скачок: в Киеве врежет 35-градусная жара – синоптик Видео
12:21
На Одесчине ребенка "забрало" море
12:20
Перезапуск Один дома: исполнитель главной роли поиздевался над Disney
12:16
Град и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение
12:14
Разумков истолковал слухи о расколе в рядах Слуги народа
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять