Российская спортсменка получила три года тюрьмы

Елизавета Трощенкова села в тюрьму / Евроспорт

Чемпионку России по конному спорту Елизавету Трощенкову, ранее побеждавшую на родине и за рубежом, обвиняют в мошенничестве.

27-летняя спортсменка взяла в долг 3 миллиона рублей, не вернула вовремя бизнес-партнеру долг. В итоге мужчина подал заявление в полицию. Пока делом занималась следственная группа, Елизавета успела отдать задолженность, однако это не спасло ее от наказания.

По делу также проходит и личный тренер Трощенковой - по совместительству ее муж. Пока они оба находятся в московском СИЗО № 6.

Трощенкова – участник чемпионата Европы по юниорам-2012, чемпионка России-2015, серебряный призер командного чемпионата России-2018/2019, призер этапов Кубка мира.

Напомним, что бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир приговорен к 18 годам тюрьмы за сексуальное насилие в отношении дочери.