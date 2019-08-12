Защитник киевского Динамо назвал форварда Шахтера "клоуном"

Дентиньо / ФК Шахтер

После финального свистка центрального матча третьего тура УПЛ между киевским Динамо и донецким Шахтером повздорили Де Пена и Тайсон. После того, как футболисты начали спорить, в стычку вмешался Дентиньо, и это перешло в потасовку.

Защитник киевлян Никита Бурда прокомментировал поведение игроков Шахтера в этом матче.

"Что случилось? Да не знаю, я не был так близко. У Шахтера есть пара футболистов таких, как Дентиньо и Мораес.

Дентиньо каждую игру что-то бегает, показывает, клоун. Он бегает, как будто он там эти все трофеи выигрывает.

Да Мораес тоже – ведет себя, конечно… Вроде был у нас долгое время, мы с ним все знакомы", - отметил защитник киевлян Никита Бурда в интервью Профутбол.

Напомним, центральный матч тура между Динамо и Шахтером на НСК Олимпийский завершился победой горняков со счетом 2:1.