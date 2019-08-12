Украинский боксер Гвоздик рассказал, как будет мстить россиянину

Александр Гвоздик / УНИАН

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) уверен, что бой против обладателя титула IBF Артура Бетербиева (13-0, 13 КО) определит самого влиятельного полутяжеловеса мира.

"Я психологически готовлюсь к этому поединку. Это еще один вызов, очередной крупный бой. Победитель этого противостояния станет лучшим полутяжеловесом в мире. Я бы даже сказал, самым главным и влиятельным полутяжеловесом.

Я знаю, что Бетербиев – жесткий и очень сильный боец, поэтому этот вызов будет сложным. Я хорошо знаю Артура, ведь у него была отличная любительская карьера. Я дрался с ним в 2009 году, он тогда победил. Так что у меня будет дополнительная мотивация вернуть Бетербиеву должок десятилетней давности", - сказал boxingtalk Александр Гвоздик.

Украинский чемпион также отметил, что готовит победную стратегию на бой с Бетербиевым.

"Сейчас мы оба другие боксеры. Очень хорошо, что я получил этот рематч. В бою я не планирую стоять напротив него и устраивать размен.

Это не самая удачная стратегия в поединке с Бетербиевым. Мы еще подумаем, какой план на бой окажется оптимальным. В любом случая, я активно готовлюсь к предстоящему поединку и выберу ту стратегию на бой, которая будет победной", - резюмировал Гвоздик.

Поединок Гвоздик – Бетербиев запланирован на 18 октября и состоится в США. На кону будут стоять титулы WBC и IBF в полутяжелом дивизионе. Местом проведения боя была выбрана Филадельфия.

К слову, за этот бой чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик заработает 1,5 миллиона долларов.