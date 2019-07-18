Гвоздик подерется с российским боксером за два чемпионских пояса

Александр Гвоздик. / ringside24.com

Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Артур Бетербиев проведет объединительный поединок с обладателем пояса Всемирного боксерского совета (WBC) украинцем Александром Гвоздиком.

Бой должен состояться 18 октября в США. Бетербиеву предстоит в третий раз защитить титул IBF. В последнем бою, 4 мая он победил американца сербского происхождения Радивое Калайджича техническим нокаутом в пятом раунде.

Напомним, что в последнем бою Гвоздик защитил титул чемпиона мира победив французского боксера Дуду Нгумбу. Таким образом, Гвоздик успешно защитил титул чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе, который он завоевал в декабре 2018-го, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона.