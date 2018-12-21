Усик рассказал, кто виновен в коме нокаутированного Гвоздиком Стивенсона

Александр Усик и Александр Гвоздик / "Чемпіон"

Известный украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал травматический инцидент, который произошел во время боя Александра Гвоздика и Адониса Стивенсона.

"Виновата медицина. Потому что в Канаде нет обязательного осмотра головы, как это делают в США, Англии и даже у нас. Раз в полгода ты обязательно должен быть с документом. Насколько мне известно, там такого нет. Адонис, вроде бы, несколько лет подряд не делал этого. И рефери какой хладнокровный был. Саша начал его забивать, а я со спаррингов знаю, какой у него удар", - заявил Усик в интервью порталу VideoBoxing.

Напомним, в бою украинец Гвоздик отправил канадца Стивенсона в нокаут, после которого тот впал в кому.