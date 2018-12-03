"Просто ужас": Гвоздик рассказал о состоянии Стивенсона после нокаута

3 декабря 2018, 15:20

Украинский чемпион надеется, что канадский боксер поскорее поправится.

Александр Гвоздик сообщил, что Адонис Стивенсон через 20 минут после боя выглядел довольно нормально
Адонис Стивенсон через 20 минут после боя выглядел довольно нормально, сообщил Александр Гвоздик / Скриншот видео с youtube.com

Украинский боксер, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 Александр Гвоздик сообщил, что после боя его нокаутированный соперник Адонис Стивенсон — уже бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC, выглядел нормально.

Через 20 минут после противостояния канадский спортсмен сидел на носилках, рассказал украинец в интервью YouTube-каналу "Большой Куш".

"Это на самом деле ужас (информация о том, что Стивенсон попал в больницу в тяжелом состоянии — Ред.). Я надеюсь, что он скорее поправится", — отметил Гвоздик.

По словам собеседника, он не знает, что случилось c канадским боксером. "…потому что, в принципе, я видел его где-то (через — Ред.) 20 минут после окончания боя, и он… выглядел довольно нормально, несмотря на то, что сидел на носилках…", — заявил боксер.

"...если у него действительно проблемы, дай Бог, чтобы он поскорее поправлялся, и все было хорошо", — добавил украинский чемпион.

  • Александр Гвоздик победил нокаутом Адониса Стивенсона facebook.com/oleg.shapoval.925
  • Александр Гвоздик победил нокаутом Адониса Стивенсона facebook.com/oleg.shapoval.925
  • Александр Гвоздик победил нокаутом Адониса Стивенсона facebook.com/oleg.shapoval.925
  • Александр Гвоздик победил нокаутом Адониса Стивенсона facebook.com/oleg.shapoval.925
  • Александр Гвоздик победил нокаутом Адониса Стивенсона facebook.com/oleg.shapoval.925
  • Александр Гвоздик победил нокаутом Адониса Стивенсона Скриншот видео с youtube.com

Напомним, в канадском Квебеке Александр Гвоздик победил чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Адониса Стивенсона и завоевал его чемпионский пояс. Поединок прошел в достаточно равной борьбе, но украинец в конце 11-го раунда отравил канадца в глубокий нокаут.

После боя соперник Гвоздика попал в реанимацию. Позже промоутер Ивон Мишель сообщил, что состояние канадского боксера уже не критическое, а стабильное, он находится в состоянии контролируемой седации.

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бокс Александр Гвоздик Адонис Стивенсон
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