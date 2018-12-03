"Просто ужас": Гвоздик рассказал о состоянии Стивенсона после нокаута

Адонис Стивенсон через 20 минут после боя выглядел довольно нормально, сообщил Александр Гвоздик / Скриншот видео с youtube.com

Украинский боксер, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 Александр Гвоздик сообщил, что после боя его нокаутированный соперник Адонис Стивенсон — уже бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC, выглядел нормально.

Через 20 минут после противостояния канадский спортсмен сидел на носилках, рассказал украинец в интервью YouTube-каналу "Большой Куш".

"Это на самом деле ужас (информация о том, что Стивенсон попал в больницу в тяжелом состоянии — Ред.). Я надеюсь, что он скорее поправится", — отметил Гвоздик.

По словам собеседника, он не знает, что случилось c канадским боксером. "…потому что, в принципе, я видел его где-то (через — Ред.) 20 минут после окончания боя, и он… выглядел довольно нормально, несмотря на то, что сидел на носилках…", — заявил боксер.

"...если у него действительно проблемы, дай Бог, чтобы он поскорее поправлялся, и все было хорошо", — добавил украинский чемпион.

Напомним, в канадском Квебеке Александр Гвоздик победил чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Адониса Стивенсона и завоевал его чемпионский пояс. Поединок прошел в достаточно равной борьбе, но украинец в конце 11-го раунда отравил канадца в глубокий нокаут.

После боя соперник Гвоздика попал в реанимацию. Позже промоутер Ивон Мишель сообщил, что состояние канадского боксера уже не критическое, а стабильное, он находится в состоянии контролируемой седации.