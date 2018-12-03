"Я шокирован": Гвоздик отреагировал на новость о состоянии Стивенсона

3 декабря 2018, 10:09

Украинский чемпион надеется, что канадский боксер поправится от травм.

Александр Гвоздик шокирован новостью о состоянии Адониса Стивенсона
Александр Гвоздик сообщил, что шокирован новостью о состоянии Адониса Стивенсона / УНИАН

Украинский боксер, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 Александр Гвоздик был шокирован новостью о состоянии после боя его соперника Адониса Стивенсона — уже бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.

Наш соотечественник пожелал канадскому спортсмену скорейшего выздоровления, привел его слова Le Journal de Montreal.

"Я шокирован новостью, которую вы мне только что сказали. Надеюсь, Адонис поправится от травм…", — заявил украинский чемпион.

  • Александр Гвоздик победил нокаутом Адониса Стивенсона facebook.com/oleg.shapoval.925
  • Александр Гвоздик победил нокаутом Адониса Стивенсона facebook.com/oleg.shapoval.925
  • Александр Гвоздик победил нокаутом Адониса Стивенсона facebook.com/oleg.shapoval.925
  • Александр Гвоздик победил нокаутом Адониса Стивенсона facebook.com/oleg.shapoval.925
  • Александр Гвоздик победил нокаутом Адониса Стивенсона facebook.com/oleg.shapoval.925
  • Александр Гвоздик победил нокаутом Адониса Стивенсона Скриншот видео с youtube.com

Напомним, в канадском Квебеке Александр Гвоздик победил чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Адониса Стивенсона и завоевал его чемпионский пояс. Поединок прошел в достаточно равной борьбе, но украинец в конце 11-го раунда отравил канадца в глубокий нокаут.

После боя соперник Гвоздика попал в реанимацию. Позже промоутер Ивон Мишель сообщил, что состояние канадского боксера уже не критическое, а стабильное, он находится в состоянии контролируемой седации.

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бокс состояние Александр Гвоздик Адонис Стивенсон
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