"Относительно хорошая новость": промоутер рассказал о состоянии нокаутированного Гвоздиком Стивенсона

Состояние побежденного Александром Гвоздиком Адониса Стивенсона стабильное, сообщил промоутер / Скриншот видео с youtube.com

Нокаутированный в бою украинским боксером, бронзовым призером Олимпийских игр 2012 Александром Гвоздиком уже бывший чемпион мир в полутяжелом весе по версии WBC канадец Адонис Стивенсон находится в состоянии контролируемой седации.

Состояние канадского спортсмена уже не критическое, а стабильное, написал в своем аккаунте в Twitter промоутер Ивон Мишель.

"…Состояние Адониса перешло от критического к стабильному…, что является относительно хорошей новостью. Он находится в состоянии контролируемой седации…", — отметил промоутер.

Напомним, в канадском Квебеке Александр Гвоздик победил чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Адониса Стивенсона и завоевал его чемпионский пояс. Поединок прошел в достаточно равной борьбе, но украинец в конце 11-го раунда отравил канадца в глубокий нокаут. Позже стало известно, что соперник Гвоздика попал в реанимацию.

Справка. Седацией называют комплекс медикаментозных и немедикаментозных средств, которые медперсонал применяет для обеспечения физического и психического комфорта пациента и облегчения ухода за ним.