Бой Гвоздик — Стивенсон: отправленный в глубокий нокаут канадец попал в больницу

Побежденный Александром Гвоздиком Адонис Стивенсон попал в больницу / Скриншот видео с youtube.com

После боя с украинским боксером, бронзовым призером Олимпийских игр 2012 Александром Гвоздиком уже бывший чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC канадец Адонис Стивенсон попал в больницу.

Украинец отравил противника в глубокий нокаут, побежденного бойца в качестве меры предосторожности достали в больницу, сообщает WBN.

По данным издания, после боя у Стивенсона не смогли взять комментарии.

Напомним, в канадском Квебеке Александр Гвоздик победил чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC канадца Адониса Стивенсона и завоевал его чемпионский пояс. Поединок прошел в достаточно равной борьбе, но украинец в конце 11-го раунда отравил канадского спортсмена в нокаут.