Побежденный Гвоздиком Стивенсон попал в реанимацию

Побежденный Александром Гвоздиком Адонис Стивенсон попал в реанимацию / Скриншот видео с youtube.com

Нокаутированный в бою украинским боксером, бронзовым призером Олимпийских игр 2012 Александром Гвоздиком уже бывший чемпион мир в полутяжелом весе по версии WBC канадец Адонис Стивенсон находится в реанимации.

Состояние канадского спортсмена критическое, написал в своем аккаунте в Twitter промоутер Ивон Мишель.

"...(Стивенсон — Ред.) в реанимации в больнице после боя против Александра Гвоздика… Пока не будет никаких других комментариев…", — отметил он.

Напомним, в канадском Квебеке Александр Гвоздик победил чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Адониса Стивенсона и завоевал его чемпионский пояс. Поединок прошел в достаточно равной борьбе, но украинец в конце 11-го раунда отравил канадца в глубокий нокаут.