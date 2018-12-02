Побежденный Гвоздиком Стивенсон попал в реанимацию

Канадский боксер в критическом состоянии, сообщил промоутер.
Нокаутированный в бою украинским боксером, бронзовым призером Олимпийских игр 2012 Александром Гвоздиком уже бывший чемпион мир в полутяжелом весе по версии WBC канадец Адонис Стивенсон находится в реанимации.
Состояние канадского спортсмена критическое, написал в своем аккаунте в Twitter промоутер Ивон Мишель.
"...(Стивенсон — Ред.) в реанимации в больнице после боя против Александра Гвоздика… Пока не будет никаких других комментариев…", — отметил он.
Напомним, в канадском Квебеке Александр Гвоздик победил чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Адониса Стивенсона и завоевал его чемпионский пояс. Поединок прошел в достаточно равной борьбе, но украинец в конце 11-го раунда отравил канадца в глубокий нокаут.