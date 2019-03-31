Бой Гвоздик - Нгумбу: украинец защитил титул чемпиона мира - опубликовано видео

Александр Гвоздик (в центре) / Reuters

Украинский боксер Александр Гвоздик успешно защитил чемпионский титул по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,3 кг) − техническим нокаутом в пятом раунде победил французского бойцы Дуду Нгумбу.

Бой прошел на стадионе 2300 Arena в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). В пятом раунде Гвоздику сумел провести левый боковой удар в голову Нгумбу. За две минуты до конца трехминутки француз подвернул ногу и не смог продолжить бой. Судья объявил технический нокаут

Таким образом, Гвоздик успешно впервые защитил титул чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе, который он завоевал в декабре 2018-го, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона.

Стивенсон после того боя угодил в реанимацию и проходил длительный этап восстановления.