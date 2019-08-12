В России под колесами поезда погиб футболист Зенита

Максим Давлатов / ФК Зенит

В Санкт-Петербурге под колесами электрички трагически погиб 15-летний футболист Зенита-84 Максим Давлатов, сообщило РИА Новости.

По данным следователей, машинист подавал сигналы и тормозил, но избежать трагедии не удалось. Молодой человек переходил железнодорожные пути по нерегулируемому пешеходному переходу. При этом, по рассказам очевидцев, парень увлекся телефоном, был в наушниках и не слышал сигнала приближающегося поезда.

В сезоне 2019 года Давлатов сыграл в первенстве Санкт-Петербурга среди юношеских команд 11 матчей (девять - в основном составе), в которых стал автором четырех забитых мячей.

Напомним, что недавно аргентинский вратарь Рамон Исмаэль Коронель отбил пенальти и умер.