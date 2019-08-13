Суперкубок УЕФА. Ливерпуль - Челси: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров

13 августа 2019, 15:02

Матч за Суперкубок УЕФА-2019 Ливерпуль - Челси начнется начнется 14 августа в 22.00.

Матч за Суперкубок УЕФА-2019
Матч за Суперкубок УЕФА-2019 / Форум болельщиков Челси

Завтра, 14 августа, в Стамбуле на стадионе Водафон Парк, в матче за Суперкубок УЕФА встретятся победитель Лиги чемпионов Ливерпуль и победитель Лиги Европы Челси.

Напомним, Ливерпуль в финале ЛЧ-2018/19 в Мадриде обыграл Тоттенхэм, а Челси в Баку в финале Лиги Европы оказался сильнее Арсенала.

Ливерпуль - Челси: где смотреть матч 

Украинские болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 в 22:00.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Кроме того, текстовую трансляцию матча за Суперкубок УЕФА можно будет посмотреть на сайте Главред. 

Стефани Фраппар будет судить Суперкубок УЕФА
Стефани Фраппар будет судить Суперкубок УЕФА / AFP

Кто судьи матча

Европейский футбольный союз принял историческое решение, доверив 35-летней рефери Стефани Фраппар обслуживать 14 августа матч за Суперкубок УЕФА.

Большая часть бригады арбитров на Суперкубке будет состоять из женщин. Роли ассистентов арбитра доверены француженке Мануэле Николози и Мишель О'Нил из Ирландии. Четвертым рефери будет Джанет Чакыр из Турции.

В матче за Суперкубок УЕФА будет использоваться система VAR. В качестве видеопомощника с Фраппар будет работать Клеман Тюрпен (Франция), ассистентами которого выступят Франсуа Летесье (Франция), Марк Борш (Германия) и Массимилиано Иррати (Италия).

Матчи Ливерпуля и Челси за Суперкубок

Для Ливерпуля - это шестой матч за почетный трофей. Три предыдущие попытки оказались удачными - в 1977 (Гамбург - 1:1 на выезде и 6:0 дома), 2001 (Бавария - 3:2) и 2005 (ЦСКА - 3:1). Еще в двух случаях сильнее оказывался соперник - в 1978-м (Андерлехт - 1:3 на выезде и 2:1 дома) и 1984-м (Ювентус - 0:2).

У Челси это четвертая попытка завоевать еврокубок. Лишь в одном случае, в 1998-м против мадридского Реала (1:0), его завоевали аристократы. Еще в двух противостояниях лондонцы оставались ни с чем - в 2012-м (Атлетико - 1:4) и 2013-м (Бавария - 2:2, серия пенальти - 4:5).

Прогнозы букмекеров

Букмекера фаворитом матча считают Ливерпуль. Победа которого в основное время оценивается в 1.60. На победу Челси в основное время дают коэффициент 4.70. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4.30. 

Ливерпуль завоюет Суперкубок - 1,35, Челси завоюет Суперкубок - 3,25.

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