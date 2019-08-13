Защитник Зенита Ярослав Ракицкий считает Украину и Россию братьями

Ярослав Ракицкий считает Украину и Россию братьями / ФК Шахтер

30-летний украинский защитник питерского Зенита Ярослав Ракицкий считает, что Украина и Россия - братья.

"Когда-то это все закончится. Вера в мирное небо", — написал Ракицкий в Инстаграм, комментируя видео, снятое после одного из матчей.

В ролике к Ракицкому подбегает 30-летний российский форвард Зенита Артем Дзюба и кричит: "Россия и Украина - братья, братья!"

Напомним, Ярослав Ракицкий перешел в Зенит из донецкого Шахтера минувшей зимой. В составе питерского клуба он стал чемпионом России.